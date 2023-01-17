деревня Сосновка, деревня Сосновка, Темниковский муниципальный район, Республика Мордовия (на 2019) — Familio

Сосновка

Темниковский муниципальный район, Республика Мордовия (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населенных мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Темниковский уезд, Жегаловская волость
деревня Сосновка«Темниковская» п.-т. отделение1010

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Мордовия, Темниковский район
85274Сосновкадеревня54°42'43°17'N-38-039

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Мордовия, Темниковский муниципальный район, Русско-Караевское сельское поселение
89649472131д Сосновкадеревня
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