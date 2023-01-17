деревня Покровка, деревня Покровка, Усть-Таркский муниципальный район, Новосибирская область (на 2019) — Familio

Покровка

Усть-Таркский муниципальный район, Новосибирская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населенных мест Тобольской губернии 1912 года

НазваниеОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правленияОт церквиВсего жителейЦерквей
Тюкалинский уезд, Еланская волость
Покровский пос., при рч. Бланке, на прос. дор.80024412127081

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Новосибирская область, Усть-Таркский район
112477Покровкадеревня55°42'75°08'N-43-007

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Новосибирская область, Усть-Таркский муниципальный район, Сельское поселение Еланский сельсовет
50655404116д Покровкадеревня
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