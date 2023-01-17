село Шешминская Крепость, село Шешминская Крепость, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019) — Familio

Шешминская Крепость

Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Варианты названий
Шешминский фельдшанец
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Бугульминский уезд
447Шешминск (Шешминская Крепость), с. каз.при р. Шешме.751898450480Церковь православная 1. Базар.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Самарская губерния, Бугульминский уезд, Мордовско-Афонькинская волость
290. Шешминская Крепость, село бывшее государственное, при речке Шешме, дворов 49, жителей 1484, церковь православная, 2 кожевенных заводов, поташный завод, 6 горшечн. з. Показать все

Татарская энциклопедия

Название на татарском языкеНазвание на русском языкеИсточник
Чишмә КирмәнеШешминская КрепостьТатарская энциклопедия: В 6 т. / Гл. ред. М.Х. Хасанов, отв. ред. Г.С. Сабирзянов. – Казань: Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 2014. – Т. 6: У–Я. – 720 с.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Татарстан, Черемшанский район
190322Шешминская Крепостьсело54°45'51°46'N-39-044

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Черемшанский муниципальный район, Шешминское сельское поселение
92658475101с Шешминская Крепостьсело
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