Шешминская Крепость
Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Варианты названий
- Шешминский фельдшанец
- Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
447Шешминск (Шешминская Крепость), с. каз.при р. Шешме.751898450480Церковь православная 1. Базар.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
290. Шешминская Крепость, село бывшее государственное, при речке Шешме, дворов 49, жителей 1484, церковь православная, 2 кожевенных заводов, поташный завод, 6 горшечн. з. Показать все
Татарская энциклопедия
Название на татарском языкеНазвание на русском языкеИсточник
Чишмә КирмәнеШешминская КрепостьТатарская энциклопедия: В 6 т. / Гл. ред. М.Х. Хасанов, отв. ред. Г.С. Сабирзянов. – Казань: Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 2014. – Т. 6: У–Я. – 720 с.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
190322Шешминская Крепостьсело54°45'51°46'N-39-044
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
92658475101с Шешминская Крепостьсело