село Чаусы, село Чаусы, Погарский муниципальный район, Брянская область (на 2019) — Familio

Чаусы

Погарский муниципальный район, Брянская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Черниговская губерния, Стародубский уезд
3382Чаусы, с. казач. и вл.при р. Судости.3919107418436Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Черниговская губерния, Стародубский уезд, Чаусовстсая волость
952. Чаусы, село бывшее государственное и владельческое, при реке Судости, дворов 165, жителей 920, волостное правление (уездный город в 45 верстах), церковь православная Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Брянская область, Погарский район
69007Чаусысело52°24'с.ш.33°18'в.д.N-36-127

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Брянская область, Погарский муниципальный район, Чаусовское сельское поселение
15642464111с Чаусысело
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