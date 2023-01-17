село Андрияшевка, село Андрияшевка, Сумська область (на 2018) — Familio

Андрияшевка

Сумська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Лохвицкий уезд
2578Андрияшевка, с. вл. и казач.при р. Суле.152748714631475Церковь православная 1. Почтовая станция. Завод 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Лохвицкий уезд, Андрияшевская волость
503. Андрияшевка, село бывшее государственное, при реке Суле, дворов 437, жителей 2600, волостное правление (уездный город в 25 верстах), церковь православная, школа, 4 п Показать все

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Лохвицкий уезд, Андрияшевская волость
1.0Андрияшевка селоАндрияшевское козаков25344293
1.0Андрияшевка селоАндрияшевское крестьян собственников25147117304401407808

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Сумська область
А-21702Андріяшівкаселоцентр сільської радир-н Роменськийсільрада Андріяшівська
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