село Большие Кибя-Кози, село Большие Кибя-Кози, Тюлячинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019) — Familio

Большие Кибя-Кози

Тюлячинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Казанская губерния, Лаишевский уезд
986Большие Кибяк-Кози, д. каз.при рч. Максе.8030105320324Мечеть магометанская 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Казанская губерния, Лаишевский уезд, Больше-Кибяк-Козинская волость
387. Б. Кибяк-Кози (Крещеные), деревня бывшая государственная, при речке Максе, дворов 123, жителей 683

Список селений Казанской губернии (1910–1914)

Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Лаишевский уезд, Больше-Кибяк-Козинская волость
Кибяк-Кози Большия (Новые), Б. Кибяк. Козинск.татары1090
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Татарстан, Тюлячинский район
142933Большие Кибя-Козисело55°58'50°12'N-39-005

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Тюлячинский муниципальный район, Малокибякозинское сельское поселение
92656435106с Большие Кибя-Козисело
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