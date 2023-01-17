Большие Кибя-Кози
Тюлячинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
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- СправочникиСправочники
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- ИсточникиИсточники
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
986Большие Кибяк-Кози, д. каз.при рч. Максе.8030105320324Мечеть магометанская 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
387. Б. Кибяк-Кози (Крещеные), деревня бывшая государственная, при речке Максе, дворов 123, жителей 683
Список селений Казанской губернии (1910–1914)
Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Кибяк-Кози Большия (Новые), Б. Кибяк. Козинск.татары1090Показать скан
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
142933Большие Кибя-Козисело55°58'50°12'N-39-005
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Тюлячинский муниципальный район, Малокибякозинское сельское поселение
92656435106с Большие Кибя-Козисело
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