село Насташка, село Насташка, Київська область (на 2018) — Familio

Насташка

Київська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Киевская губерния, Васильковский уезд, Островская волость
385. Насташка, село бывшее владельческое, при речке Насташке, дворов 447, жителей 2876, церковь православная, чсвн. пр., часовня католическая, еврейский молитвенный дом, Показать все

Список населённых мест Киевской губернии 1900 года

Наименование населённых пунктов
Васильковский уезд, Островская волость
Насташка село.

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Київська область
А-11437Насташкаселоцентр сільської радир-н Рокитнянськийсільрада Насташіквська
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