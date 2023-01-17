деревня Глыбочка, деревня Глыбочка, Трубчевский муниципальный район, Брянская область (на 2019) — Familio

Глыбочка

Трубчевский муниципальный район, Брянская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Трубчевский уезд
3937Глубочка (Глыбочка), д. уд.при колодцах.1818130587671
Показать скан

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Орловская губерния, Трубчевский уезд, Селецкая волость
1251. Глыбочка (Глубочка), деревня бывшая удельная, дворов 214, жителей 1465, 12 ветряных мельниц

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Брянская область, Трубчевский район
67548Глыбочкадеревня52°31'с.ш.33°30'в.д.N-36-128

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Брянская область, Трубчевский муниципальный район, Селецкое сельское поселение
15656440121д Глыбочкадеревня
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close