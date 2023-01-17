деревня Зырянская, деревня Зырянская, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область (на 2019) — Familio

Зырянская

Байкаловский муниципальный район, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Ирбитский уезд
2431Зырянская (Зырянка), дер.при р. Нице.37646121124
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, Байкаловский район
88971Зырянскаядеревня57°39'с.ш.63°39'в.д.O-41-092

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Байкаловский муниципальный район, Краснополянское сельское поселение
65608425121д Зырянскаядеревня
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