деревня Ивановское, деревня Ивановское, Калининский муниципальный район, Тверская область (на 2019) — Familio

Ивановское

Калининский муниципальный район, Тверская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тверская губерния, Тверский уезд
75Ивановское (Шишковых), с. вл.при р. Шостке.404231119141Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Тверская губерния, Тверской уезд, Шепелевская волость
353. Ивановское (Шишковых), село бывшее владельческое, при реке Шестке, дворов 57, жителей 342, церковь православная, школа

Список населенных мест Тверской губернии 1915 года

Название селенийЧисло дворов% обложения
Тверской уезд, Кумординская волость
11Ивановское75

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тверская область, Калининский район
108631Ивановскоедеревня56°49'35°18'O-36-119

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тверская область, Калининский муниципальный район, Медновское сельское поселение
28620438311д Ивановскоедеревня
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