хутор Новосергиевка, хутор Новосергиевка, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область (на 2019) — Familio

Новосергиевка

Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
хутор
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Оренбургская область, Тюльганский район
706966Новосергиевкадеревня52°27'с.ш.56°04'в.д.N-40-125

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Оренбургская область, Тюльганский муниципальный район, Сельское поселение Городецкий сельсовет
53653410106х Новосергиевкахутор
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