село Мартыново, село Мартыново, Усть-Таркский муниципальный район, Новосибирская область (на 2019) — Familio

Мартыново

Усть-Таркский муниципальный район, Новосибирская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тобольская губерния, Тарский округ
2541Мартынова (Агафонова), д. каз.при рч. Туялинке.1526264208212
Показать скан

Список населенных мест Тобольской губернии 1912 года

НазваниеОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правленияОт церквиВсего жителейЦерквей
Тарский уезд, Самохваловская волость
Мартынова (Агафонова) д., при оз. Мартыновском, на прос. дор.7621624020888

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Новосибирская область, Усть-Таркский район
81275Мартыновосело56°04'75°45'O-43-140

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Новосибирская область, Усть-Таркский муниципальный район, Сельское поселение Яркульский сельсовет
50655431111с Мартыновосело
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close