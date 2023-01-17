деревня Родительское, деревня Родительское, Золотухинский муниципальный район, Курская область (на 2019) — Familio

Родительское

Золотухинский муниципальный район, Курская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Курская губерния, Фатежский уезд
2730Родительская, д. каз.при верхе Неполки.301030153168
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Курская губерния, Фатежский уезд, Сергиевская волость
1247. Родительская, деревня бывшая государственная, дворов 35, жителей 351, кирпичный завод

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Курская область, Золотухинский район
631048Родительскоедеревня52°03'36°15'N-37-133

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Курская область, Золотухинский муниципальный район, Сельское поселение Дмитриевский сельсовет
38612428121д Родительскоедеревня
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