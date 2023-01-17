деревня Андреевка, деревня Андреевка, Увельский муниципальный район, Челябинская область (на 2019) — Familio

Андреевка

Увельский муниципальный район, Челябинская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Оренбургская губерния, Челябинский уезд
1381Андреевка (Сумки), д. каз.при оз. Сукасве.828052270314
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Оренбургская губерния, Челябинский уезд, Андреевская волость
779. Андреевка (Сумки), деревня бывшая государственная, при озере Сукасье, дворов 69, жителей 373, лавка

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Челябинская область, Увельский район
325319Андреевкадеревня54°29'00"61°52'00"N-41-052

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Челябинская область, Увельский муниципальный район, Петровское сельское поселение
75655444106д Андреевкадеревня
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