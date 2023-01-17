деревня Перхурово, деревня Перхурово, Павловский Посад, Московская область (на 2019) — Familio

Перхурово

Павловский Посад, Московская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Московская губерния, Богородский уезд
639Перхурово, д. вл.при колодце.361837167145
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Московская губерния, Богородский уезд, Новинская волость
396. Перхурово, деревня бывшая владельческая, дворов 60, жителей 363, 3 медн. зав.

Населённые местности Московской губернии 1913 года

Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Богородский уезд, Новинская волость
Дер. Перхурово3832088Земское училище.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Московская область, город областного подчинения Павловский Посад
40883Перхуроводеревня55°37'с.ш.38°47'в.д.N-37-018

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Московская область, Павловский Посад
46759000306д Перхуроводеревня
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