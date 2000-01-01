деревня Павловское, Шенкурский уезд, Архангельская губерния (на 1918) — Familio

Павловское

Шенкурский уезд, Архангельская губерния (на 1918)

Статус
не существует
Тип
деревня
Варианты названий
Селище
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Архангельской губернии 1918 года

№№ по уезду№№ по волостиНазваниеГеографическое положениеБлижайший населенный пунктСельское обществоДесятин землиДворовНаселениеВерст от уездного городаВерст от волостного правленияВерст от важных пунктов
Архангельская губерния, Шенкурский уезд, Воскресенская волость
31635Павловская (Заозерье)о. Посадское. Воскресенскому18.7213852От з. или п. р. ст.: 5. От церкви: 2. От школы: 2. От в. с. пункта: 4. От б. н. места: —.

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