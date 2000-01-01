Павловское
Шенкурский уезд, Архангельская губерния (на 1918)
- Статус
- не существует
- Тип
- деревня
- Варианты названий
- Селище
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Архангельской губернии 1918 года
№№ по уезду№№ по волостиНазваниеГеографическое положениеБлижайший населенный пунктСельское обществоДесятин землиДворовНаселениеВерст от уездного городаВерст от волостного правленияВерст от важных пунктов
31635Павловская (Заозерье)о. Посадское. Воскресенскому18.7213852От з. или п. р. ст.: 5. От церкви: 2. От школы: 2. От в. с. пункта: 4. От б. н. места: —.