село Клишино, село Клишино, Озеры, Московская область (на 2019) — Familio

Клишино

Озеры, Московская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Зарайский уезд
1232Клишино, с. вл.при р. Оке и рч. Смедовне.191932216214
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Зарайский уезд, Трасненская волость
501. Клишино, село бывшее государственное, при реке Оке, дворов 58, жителей 307, церковь православная, 2 лавки

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Московская область, город областного подчинения Озеры
22641Клишиносело54°50'с.ш.38°35'в.д.N-37-042

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Московская область, Озеры
46756000216с Клишиносело
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