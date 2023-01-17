деревня Чашниково, деревня Чашниково, Солнечногорский район, Московская область (на 2018) — Familio

Чашниково

Солнечногорский район, Московская область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Московская губерния, Московский уезд
389Чашниково, с. вл.при р. Албе.272627105146Церковь православная 1. Завод 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Московская губерния, Московский уезд, Озерецкая волость
88. Чашниково, село бывшее владельческое, при речке Лобне, дворов 29, жителей 168, церковь православная

Населённые местности Московской губернии 1913 года

Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Московский уезд, Озерецкая волость
Село Чашниково 288Николаевская железная дорога, станция Сходня. 6372-х классная церковно-приходская школа и кредитное Товарищество.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Московская область, Солнечногорский район
45999Чашниководеревня55°59'с.ш.37°24'в.д.N-37-003
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