село Калмыцкая Балка, село Калмыцкая Балка, Царевский уезд, Астраханская губерния (на 1886) — Familio

Калмыцкая Балка

Царевский уезд, Астраханская губерния (на 1886)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Астраханская губерния, Царевский уезд
315Калмыцкая Балка, с. к.при балке Калмыцкой.11479210534559Церковь православ.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Астраханская губерния, Царевский уезд, Калмыцко-Балкская волость
108. Калмыцкая-Балка, село бывшее государственное, при ерике Песчаном, дворов 185, жителей 1017, волостное правление (уездный город в 116 верстах), церковь православная, Показать все
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