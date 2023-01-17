Сунгурово
Мульминская волость, Казанский уезд (на 1914)
- Статус
- не существует
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
350Сунгурово (Сергиевское), с. вл.при рч. Шушковке.431548209180Церковь православная 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
211. Сунгурово (Сергиевское), село бывшее владельческое, при речке Шемяковке, дворов 84, жителей 508, церковь православная
Список селений Казанской губернии (1910–1914)
Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
с. Сергиевское, Мульминскойсм. Сунгурово.Показать скан
с. Сунгурово, Мульминскойрусские455Показать скан