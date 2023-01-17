село Сунгурово, село Сунгурово, Мульминская волость, Казанский уезд (на 1914) — Familio

Сунгурово

Мульминская волость, Казанский уезд (на 1914)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Казанская губерния, Казанский уезд
350Сунгурово (Сергиевское), с. вл.при рч. Шушковке.431548209180Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Казанская губерния, Казанский уезд, Мульминская волость
211. Сунгурово (Сергиевское), село бывшее владельческое, при речке Шемяковке, дворов 84, жителей 508, церковь православная

Список селений Казанской губернии (1910–1914)

Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Казанский уезд, Мульминская волость
с. Сергиевское, Мульминскойсм. Сунгурово.
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с. Сунгурово, Мульминскойрусские455
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