Покрово-Михайловка
Новооскольский, Белгородская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1379Покровская (Михайловка), слоб. каз.при рч. Холке.22—37216181733Церковь православная 1. Ярмарок 5. Базары.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
551. Покровская (Михайловка), слобода бывшая государственная, при речке Холке, дворов 339, жителей 1813, церковь православная, богадельня, 2 лавки
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
116057Покрово-Михайловкасело50°46'37°35'M-37-040
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
14735000321с Покрово-Михайловкасело