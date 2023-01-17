село Покрово-Михайловка, село Покрово-Михайловка, Новооскольский, Белгородская область (на 2019) — Familio

Покрово-Михайловка

Новооскольский, Белгородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Курская губерния, Новооскольский уезд
1379Покровская (Михайловка), слоб. каз.при рч. Холке.2237216181733Церковь православная 1. Ярмарок 5. Базары.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Курская губерния, Ново-Оскольский уезд, Анновская волость
551. Покровская (Михайловка), слобода бывшая государственная, при речке Холке, дворов 339, жителей 1813, церковь православная, богадельня, 2 лавки

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Белгородская область, Новооскольский район
116057Покрово-Михайловкасело50°46'37°35'M-37-040

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Белгородская область, Новооскольский
14735000321с Покрово-Михайловкасело
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