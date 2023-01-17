посёлок городского типа Никольское, посёлок городского типа Никольское, — Familio

Никольское

Статус
жилой
Тип
посёлок городского типа
Варианты названий
Володарское
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Екатеринославская губерния, Азовское казачье войско
2398Никольская, станица.при рч. Кальце.1666552814111566Православн. молитвенный дом.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Екатеринославская губерния, Мариупольский уезд, Покровская волость
449. Никольское (Нальчик), село бывшее азовских казаков, при речке Малом Нальчике, дворов 160, жителей 527, церковь православная, школа, земская почтовая станция, 3 посто Показать все

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Донецька область
А-46088Нікольськеселище міського типуцентр селищної ради, центр районур-н Нікольськийселищна рада Нікольська
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