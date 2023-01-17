Никольское
- Статус
- жилой
- Тип
- посёлок городского типа
- Варианты названий
- Володарское
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2398Никольская, станица.при рч. Кальце.1666552814111566Православн. молитвенный дом.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
449. Никольское (Нальчик), село бывшее азовских казаков, при речке Малом Нальчике, дворов 160, жителей 527, церковь православная, школа, земская почтовая станция, 3 посто Показать все
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-46088Нікольськеселище міського типуцентр селищної ради, центр районур-н Нікольськийселищна рада Нікольська