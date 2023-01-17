село Тифинское, село Тифинское, Поныровский муниципальный район, Курская область (на 2019) — Familio

Тифинское

Поныровский муниципальный район, Курская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Курская губерния, Фатежский уезд
2748Тифинское (Нижнее Брусовое, Мякинкино), с. каз.на рч. Брусовом колодезе.351581359339Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Курская губерния, Фатежский уезд, Брусовская волость
1177. Тифинское, село бывшее владельческое и государственное, дворов 75, жителей 650, церковь православная, часовня, базар, кирпичный завод

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Курская область, Поныровский район
50460Тифинскоесело52°11'36°21'N-37-133

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Курская область, Поныровский муниципальный район, Сельское поселение Возовский сельсовет
38630418111с Тифинскоесело
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