село Менщиково, село Менщиково, Кетовский муниципальный район, Курганская область (на 2019) — Familio

Менщиково

Кетовский муниципальный район, Курганская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тобольская губерния, Курганский округ
1658Менщикова, д. каз.при рч. Юргамыше.3327208455486Часовня православная 1. Почтовая станция. Волостное правление. Торжок 5 июля. Паточный завод 1. Водяных мукомольных мельниц 2.
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Список населенных мест Тобольской губернии 1912 года

НазваниеОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правленияОт церквиВсего жителейЦерквей
Курганский уезд, Меньщиковская волость
Менщикова д., при рч. Юргамаше, на почт. тр.6003371433

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Курганская область, Кетовский район
98511Менщиковосело55°13'00"65°06'00"N-41-035

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Курганская область, Кетовский муниципальный район, Сельское поселение Менщиковский сельсовет
37614448101с Менщиковосело
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