село Александровское, село Александровское, Макеевская волость, Таганрогский округ (на 1915) — Familio

Александровское

Макеевская волость, Таганрогский округ (на 1915)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Екатеринославская губерния, Бахмутский уезд
1053Александровское (Щиглово), с. вл.при рч. Кальмиусе.6740167540551Церковь православная 1. Ярмарок 3.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Екатеринославская губерния, Бахмутский уезд, Александровская волость
197. Александровка (Щиглово), село бывшее владельческое, при реке Кальмиусе, дворов 152, жителей 941, волостное правление (уездный город в 63 верстах), церковь православн Показать все

Алфавитный список населенных мест области Войска Донского 1915 года

Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
Таганрогский округ, Макеевская волость
68Александровский хутор, в юрте Макеевской волости, при реке Калмиусе8200333024511515
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