Лапичи
Буда-Кошелёвский район, Гомельская область (на 2021)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
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- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населенных мест Могилёвской губернии 1910 года
№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
7Дер. Лапичижел. дор. руч. ЖурбичеЛапичскому с. о. 36122122Руденецкому пр. 14525
26Окол. Лапичижелезной дор. руч. Онурбищемещ. Лапичского общества118291286Руденецкого пр. 14525
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Лапичи79
Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Лапичи101