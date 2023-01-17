станица Надежная, станица Надежная, Отрадненский муниципальный район, Краснодарский край (на 2019) — Familio

Надежная

Отрадненский муниципальный район, Краснодарский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
станица
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Списки населённых мест Кубанской области по сведениям 1882 года

Название населённых местПоложениеВёрст от уездного городаДворовДомовМужчинЖенщинНародностьВероисповеданиеЦеркви, учебные заведения и другие объектыНа чьей земле находится
Баталпашинский уезд
5871Надежная станицана правом берегу р. Малого Тегеня8246849717951710великороссыправославныеЦерковь 1. Школа мужская 1. Лавок: с красным товаром 3, бакалейная 1. Питейных заведений 3. Водяных мукомольных мельниц 8, ветряная 1.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Краснодарский край, Отрадненский район
159715Надежнаястаница44°12'00"41°24'00"L-37-143

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Краснодарский край, Отрадненский муниципальный район, Надежненское сельское поселение
3637410101ст-ца Надежная#Н/Д
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close