село Ново-Никольское, село Ново-Никольское, Вяземский муниципальный район, Смоленская область (на 2019) — Familio

Ново-Никольское

Вяземский муниципальный район, Смоленская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Смоленская губерния, Вяземский уезд
3383Ново-Никольское (Новоникольск, Слукино, Хвостово), с. вл.при рч. Улице.12222598118Церквей православных 2. Часовня.
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Список населенных мест Смоленской губернии 1904 года

НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
Вяземский уезд, Федоровская волость
374Ново-Никольское (Слукино тож)Село853153178Две церкви, школа грамоты, земская школа, мелочная лавка.
375НикольскоеДеревня9114852
376Ново-НикольскоеХутор8111

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Смоленская область, Вяземский район
180968Ново-Никольскоесело55°14'00"34°27'00"N-36-033

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Смоленская область, Вяземский муниципальный район, Степаниковское сельское поселение
66605476201с Ново-Никольскоесело
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