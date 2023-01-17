село Актаюж, село Актаюж, Килемарский муниципальный район, Республика Марий Эл (на 2019) — Familio

Актаюж

Килемарский муниципальный район, Республика Марий Эл (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Казанская губерния, Козмодемьянский уезд
607Актуюж, д. каз.при колодцах.5880144550
Показать скан

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Казанская губерния, Козмодемьянский уезд, Тайдаковская волость
331. Актоюш, деревня бывшая государственная, дворов 18, жителей 109, часовня

Список селений Казанской губернии (1910–1914)

Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Козьмодемьянский уезд, Тойдаковская волость
с. Актаюжи, Тойдаковскойчеремисы160
Показать скан

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Марий Эл, Килемарский район
200137Актаюжсело56°41'47°01'O-38-119

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Марий Эл, Килемарский муниципальный район, Широкундышское сельское поселение
88616488106с Актаюжсело
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close