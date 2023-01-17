агрогородок Вербовичи, агрогородок Вербовичи, Наровлянский район, Гомельская область (на 2021) — Familio

Вербовичи

Наровлянский район, Гомельская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Минская губерния, Речицкий уезд, Наровлянская волость
741. Вербовичи, село бывшее владельческое, при речке Мытве, дворов 32, жителей 266, церковь православная, школа

Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Речицкий уезд, Наровлянская волость
Вербовича, село5728624561299
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Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гомельская область, Наровлянский район, Вербовичский сельсовет
д Вербовичи214

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гомельская область, Наровлянский район, Вербовичский сельсовет
аг. Вербовичи92
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