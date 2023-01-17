деревня Вахрушева, деревня Вахрушева, Тобольский муниципальный район, Тюменская область (на 2019) — Familio

Вахрушева

Тобольский муниципальный район, Тюменская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тобольская губерния, Тобольский округ
134Вахрушева, д. каз.при рч. Сычеке.2865228181
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Список населенных мест Тобольской губернии 1912 года

НазваниеОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правленияОт церквиВсего жителейЦерквей
Тобольский уезд, Абалакская волость
Вахрушева д., при рч. Сычевке, на прос. дор.303036295
Тобольский уезд, Бегишевская волость
Вахрушева д., при рч. Каракундуске, на зем. тр.313129966

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тюменская область, Тобольский район
302786Вахрушевадеревня58°07'68°42'O-42-066

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тюменская область, Тобольский муниципальный район, Загваздинское сельское поселение
71642445106д Вахрушевадеревня
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