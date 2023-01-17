село Новоивановка, село Новоивановка, Суджанский муниципальный район, Курская область (на 2019) — Familio

Новоивановка

Суджанский муниципальный район, Курская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Курская губерния, Суджанский уезд
2436Ивановка, д. вл.при рч. Струге.191155380391
Показать скан

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Курская губерния, Суджанский уезд, Мало-Локнянская волость
1036. Нв. Ивановка, село бывшее владельческое, дворов 110, жителей 799, церковь православная, школа

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Курская область, Суджанский район
50657Новоивановкасело51°19'35°06'M-36-035

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Курская область, Суджанский муниципальный район, Сельское поселение Новоивановский сельсовет
38640463101с Новоивановкасело
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close