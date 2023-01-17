деревня Вышний Щигор, деревня Вышний Щигор, Черемисиновский муниципальный район, Курская область (на 2019) — Familio

Вышний Щигор

Черемисиновский муниципальный район, Курская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Курская губерния, Щигровский уезд, Хохловская волость
1336. Вышний Щигор, деревня бывшая владельческая, при речке Щиграх, дворов 39, жителей 326, овчинный завод

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Курская область, Черемисиновский район
50321Вышний Щигордеревня51°57'37°10'M-37-003

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Курская область, Черемисиновский муниципальный район, Сельское поселение Удеревский сельсовет
38648444111д Вышний Щигордеревня
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close