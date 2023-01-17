Белый Ключ
Вольский муниципальный район, Саратовская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
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- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
921Архангельское (Куриловка, Белый ключ), с. вл.при Белом ключе.37497359394Церковь православная 1. Мельниц 2. Базар.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
420. Белый Ключ, село бывшее владельческое, дворов 110, жителей 584, волостное правление (уездный город в 37 верстах), церковь православная, школа, 3 лавки, 2 ярмарки, ба Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
301469Белый Ключсело52°11'с.ш.46°55'в.д.N-38-142
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
63611445106с Белый Ключсело