село Белый Ключ, село Белый Ключ, Вольский муниципальный район, Саратовская область (на 2019) — Familio

Белый Ключ

Вольский муниципальный район, Саратовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Саратовская губерния, Волгский уезд
921Архангельское (Куриловка, Белый ключ), с. вл.при Белом ключе.37497359394Церковь православная 1. Мельниц 2. Базар.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Саратовская губерния, Вольский уезд, Куриловская волость
420. Белый Ключ, село бывшее владельческое, дворов 110, жителей 584, волостное правление (уездный город в 37 верстах), церковь православная, школа, 3 лавки, 2 ярмарки, ба Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Саратовская область, Вольский район
301469Белый Ключсело52°11'с.ш.46°55'в.д.N-38-142

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Саратовская область, Вольский муниципальный район, Куриловское сельское поселение
63611445106с Белый Ключсело
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