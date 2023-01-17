село Атюрьево, село Атюрьево, Атюрьевский муниципальный район, Республика Мордовия (на 2019) — Familio

Атюрьево

Атюрьевский муниципальный район, Республика Мордовия (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Темниковский уезд
2591Верхнее Атюрево, д. каз.при рч. Ляче.3535140514540
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Тамбовская губерния, Темниковский уезд, Атюревская волость
999. В. Атюрево, село бывшее государственное, при речке Ляче, дворов 545, жителей 3558, волостное правление (уездный город в 38 верстах), церковь православная, часовня, ш Показать все

Список населенных мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Темниковский уезд, Атюревская волость
село Атюрево«Стрельниковское» п.-т. отделение357

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Мордовия, Атюрьевский район
12642Атюрьевосело54°19'43°20'N-38-063

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Мордовия, Атюрьевский муниципальный район, Атюрьевское сельское поселение
89605410101с Атюрьевосело
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