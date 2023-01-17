деревня Слободка, деревня Слободка, Перемышльский уезд, Калужская губерния (на 1886) — Familio

Слободка

Перемышльский уезд, Калужская губерния (на 1886)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Калужская губерния, Перемышльский уезд
3598Слободка, д. каз.при колодцах.½½177256
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Калужская губерния, Перемышльский уезд, Полянская (Пригородно) волость
871. Слободка, деревня бывшая государственная, при озере Резвянском, дворов 20, жителей 140, волостное правление, лавка, постоялый двор. В 6 верстах — сукновальня.
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