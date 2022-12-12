деревня Быкова, деревня Быкова, Богданович, Свердловская область (на 2019) — Familio

Быкова

Богданович, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Камышловский уезд
2855Бакова (Безнутрова, Аникина), дер.при рч. Кунаре.4516120460460
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Пермская губерния, Камышловский уезд, Чернокоровская волость
931. Быхова, деревня бывшая государственная, при речке Кунаре, дворов 152, жителей 1007

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, Богдановичский район
89062Быковадеревня56°48'с.ш.61°58'в.д.O-41-112

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Богданович
65707000116д Быковадеревня
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