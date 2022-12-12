деревня Княжье Село, деревня Княжье Село, Глинковский муниципальный район, Смоленская область (на 2019) — Familio

Княжье Село

Глинковский муниципальный район, Смоленская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Смоленская губерния, Ельнинский уезд
6646Княжве село (Княже), д. вл.при колодцах.306116865
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Список населенных мест Смоленской губернии 1904 года

НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
Ельнинский уезд, Балтутинская волость
26Княже СелоДеревня30247282
Ельнинский уезд, Дубосищенская волость
201Княже-СелоДеревня2361724

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Смоленская область, Глинковский район
178361Княжье Селодеревня54°36'00"32°48'00"N-36-054

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Смоленская область, Глинковский муниципальный район, Глинковское сельское поселение
66609411136д Княжье Селодеревня
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