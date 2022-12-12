деревня Балтайс Дукстигалс, деревня Балтайс Дукстигалс, Čornajas pagasts, Rēzeknes novads (на 2021) — Familio

Балтайс Дукстигалс

Čornajas pagasts, Rēzeknes novads (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходЧья земляДворов
Режицкий уезд, Ковнатская волость
79ДукштыгальимениеРазно, озероДукштыгальского, римско-католическогоМ. Прушинской, двор. , кат.3
Режицкий уезд, Розенмуйжская волость
92Дукштыгал, к имению ЧерномуселоРазно, озероДукштыгальскому, римско-католическомуН. и К. Бышевским, двор. , кат.2

Адресный реестр населённых пунктов Латвии

NosaukumsAgrāk rajonsURL
Rēzeknes novads, Čornajas pagasts
Boltais Diužgolsagrāk Rēzeknes rajonshttps://vietvardi.lgia.gov.lv/vv/to_www_obj.objekts?p_id=64172

Реестр населенных пунктов Латвии 2021 года

NosaukumsKodsVeidsStatus
Rēzeknes novads, Čornajas pagasts
Baltais Dukstigals100173825ciemsEKS
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