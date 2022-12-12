деревня Заозерье, деревня Заозерье, Пинежский район, Архангельская область (на 2018) — Familio

Заозерье

Пинежский район, Архангельская область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Архангельская губерния, Пинежский уезд
1192Заозерская, д.при оз. Заозерском.686037115136
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Архангельская губерния, Пинежский уезд, Труфаногорская волость
459. Заозерье (Заозерская), село бывшее государственное, при озере Заозерском и рч. Юбре, дворов 33, жителей 198, церковь православная

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Архангельская область, Пинежский район
83176Заозерьедеревня64°24'с.ш.44°12'в.д.Q-38-125
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