деревня Белоусово, деревня Белоусово, Оленинский муниципальный район, Тверская область (на 2019) — Familio

Белоусово

Оленинский муниципальный район, Тверская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тверская губерния, Ржевский уезд
9622Белоусово, д. вл.при колодцах.522352334
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Список населенных мест Смоленской губернии 1904 года

НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
Бельский уезд, Глуховская волость
606БелоусовоВладельческая усадьба62113

Список населенных мест Тверской губернии 1915 года

Название селенийЧисло дворов% обложения
Ржевский уезд, Тереховская волость
5Белоусово181

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тверская область, Оленинский район
108871Белоусоводеревня56°07'33°36'O-36-140

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тверская область, Оленинский муниципальный район, Гришинское сельское поселение
28644412266д Белоусоводеревня
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