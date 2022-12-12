деревня Чувашский Нагадак, деревня Чувашский Нагадак, Аургазинский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019) — Familio

Чувашский Нагадак

Аургазинский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Стерлитамакский уезд
2395Большой Нагадак, деревня.при оз. Нагадаке.524045272296Ч. — Пчеловодство, делание саней и дровней.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Уфимская губерния, Стерлитамакский уезд, Бишкаиновская волость
1405. Нагадак, село бывшее государственное, при озере Нагадаке, дворов 114, жителей 570, волостное правление (уездный город в 55 верстах), церковь православная, школа

Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Стерлитамакский уезд, Бишчаиновская волость
17Нагадак, с. при оз. Аккуль, прос. дор., 2 шк., церковь; вол. прав., вин. и 2 бак. лав., кузн., х.-з. маг.60152439461Земледелие и извозный промысел

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Башкортостан, Аургазинский район
519377Чувашский Нагадакдеревня54°07'00"56°19'00"N-40-065

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Аургазинский муниципальный район, Сельское поселение Нагадакский сельсовет
80605428141д Чувашский Нагадакдеревня
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