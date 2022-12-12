Чувашский Нагадак
Аургазинский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2395Большой Нагадак, деревня.при оз. Нагадаке.524045272296Ч. — Пчеловодство, делание саней и дровней.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1405. Нагадак, село бывшее государственное, при озере Нагадаке, дворов 114, жителей 570, волостное правление (уездный город в 55 верстах), церковь православная, школа
Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года
№Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
17Нагадак, с. при оз. Аккуль, прос. дор., 2 шк., церковь; вол. прав., вин. и 2 бак. лав., кузн., х.-з. маг.60—152439461Земледелие и извозный промысел
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
519377Чувашский Нагадакдеревня54°07'00"56°19'00"N-40-065
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
80605428141д Чувашский Нагадакдеревня