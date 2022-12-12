село Говтва, село Говтва, Полтавська область (на 2018) — Familio

Говтва

Полтавська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Кобелякский уезд
1438Голтва, мест. казач.при р. Псле.454048418722003Церквей православн. 3. Сельская расправа. Ярмарок 4. Завод 1. Базар.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Кобелякский уезд, Хорошковская волость
333. Голтва (с предместием Горы), местечко бывшее государственное, дворов 23, жителей 150, церковь православная, питейный дом, базар по воскресеньям, 4 ярм. — 6 янв., 26 Показать все

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Кобелякский уезд, Хорошковская волость
48.0Голтва местечкоПрилепское козаков540
48.0Голтва местечкоГолтвянское козаков540
48.0Голтва местечкоГолтвянское 1-ое540
48.0Голтва местечкоГолтвянское 2-ое54030276285102187
48.0Голтва местечкоГолтвянское казенных крестьян540554121325

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Полтавська область
А-18392Говтваселоцентр сільської радир-н Козельщинськийсільрада Говтвянська
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