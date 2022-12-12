Говтва
Полтавська область (на 2018)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
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- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1438Голтва, мест. казач.при р. Псле.454048418722003Церквей православн. 3. Сельская расправа. Ярмарок 4. Завод 1. Базар.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
333. Голтва (с предместием Горы), местечко бывшее государственное, дворов 23, жителей 150, церковь православная, питейный дом, базар по воскресеньям, 4 ярм. — 6 янв., 26 Показать все
Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год
№Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
48.0Голтва местечкоПрилепское козаков540
48.0Голтва местечкоГолтвянское козаков540
48.0Голтва местечкоГолтвянское 1-ое540
48.0Голтва местечкоГолтвянское 2-ое5403027—6285102187
48.0Голтва местечкоГолтвянское казенных крестьян54055—4121325
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-18392Говтваселоцентр сільської радир-н Козельщинськийсільрада Говтвянська