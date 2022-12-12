село Калапино, село Калапино, Шатковский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019) — Familio

Калапино

Шатковский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Нижегородская губерния, Лукояновский уезд
3141Калапино, д. вл.при рч. Нарзимке.206798344456
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Нижегородская губерния, Лукояновский уезд, Михайловская волость
509. Калапино, село бывшее владельческое, при речке Арземке, дворов 180, жителей 802, церковь православная, 8 ветряных мельниц, кузница

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Нижегородская область, Шатковский район
17834Калапиносело55°04'44°12'N-38-029

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Нижегородская область, Шатковский муниципальный район, Сельское поселение Силинский сельсовет
22657436106с Калапиносело
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