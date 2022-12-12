деревня Инеры, деревня Инеры, Ростовский муниципальный район, Ярославская область (на 2019) — Familio

Инеры

Ростовский муниципальный район, Ярославская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Ростовский уезд
7426Инеры, д. вл.при колодцах.20203195106
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Ярославская губерния, Ростовский уезд, Перовская волость
374. Инеры, деревня бывшая владельческая, дворов 28, жителей 154, картоф.-терочн. зав.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ярославская область, Ростовский район
388710Инерыдеревня57°03'с.ш.39°27'в.д.O-37-103

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ярославская область, Ростовский муниципальный район, Поречье-Рыбное сельское поселение
78637442121д Инерыдеревня
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