деревня Хотово, деревня Хотово, Волховский муниципальный район, Ленинградская область (на 2019) — Familio

Хотово

Волховский муниципальный район, Ленинградская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Новоладожский уезд
2827Хотово (Хутово), с. каз.при колодцах.515170220133Церковь православная. Часовня. Сельское училище. Ярмарка.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Санкт-Петербургская губерния, Новоладожский уезд, Глажевская волость
313. Хотово (Хутово), село бывшее государственное, дворов 121, жителей 465, 2 церкви православных, школа, 2 лавки

Алфавитный список населенных мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Новоладожский уезд, Глажевская волость
Хотово с.581 стан39125 участок43город Новая Ладога.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ленинградская область, Волховский муниципальный район
32599Хотоводеревня59°45'32°05'O-36-005

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Вындиноостровское сельское поселение
41609403181д Хотоводеревня
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