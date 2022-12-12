Апраксино
Большеболдинский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
4384Апраксино, с. вл.при рч. Сале.5035211776814Церковь православная 1. Завод 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
569. Апраксино, село бывшее владельческое, при речке Сале, дворов 206, жителей 1142, волостное правление (уездный город в 50 верстах), церковь православная, школа, 2 лавк Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
15518Апраксиносело55°05'45°26'N-38-031
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Нижегородская область, Большеболдинский муниципальный район, Сельское поселение Черновской сельсовет
22609432111с Апраксиносело