село Кармалы, село Кармалы, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия (на 2019) — Familio

Кармалы

Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Казанская губерния, Цывильский уезд
2854Старая Кормала, д. каз.при безымянном ключе.57795282290
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Список селений Казанской губернии (1910–1914)

Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Цивильский уезд, Старо-Тябердинская волость
Кармалы Старые (Картал), Ст.-Тябердинскойчуваши1037
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Картал, Ст.-Тябердинскойсм. Кармалы Старые.
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Чувашская Республика, Янтиковский район
141897Кармалысело55°27'с.ш.47°42'в.д.N-38-024

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский муниципальный район, Тюмеревское сельское поселение
97658430116с Кармалысело
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