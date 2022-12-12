деревня Обушково, деревня Обушково, Истра, Московская область (на 2019) — Familio

Обушково

Истра, Московская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Московская губерния, Звенигородский уезд
2995Абушково (Обушкова), д. каз.при рч. Руденке.221435120133
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Московская губерния, Звенигородский уезд, Павловская волость
1056. Абушково, деревня бывшая государственная, при речке Белянке, дворов 52, жителей 281, лаки-ровальн. зав.

Населённые местности Московской губернии 1913 года

Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Звенигородский уезд, Павловская волость
Дер. Абушково154Московско-Виндаво-Рыбинская железная дорога, станция Нахабино. 1272Земское училище, 8 кожелакировочных заводов.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Московская область, город областного подчинения Истра
42333Обушководеревня55°47'с.ш.37°02'в.д.N-37-003

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Московская область, Истра
46733000548д Обушководеревня
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