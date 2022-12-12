Дубна
Чехов, Московская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
5493Богородская (Дубна), с. вл.при рч. Вашке.239268086Церковь православная 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1256. Дубны (Богородское), село бывшее владельческое, при речке Уньковке, дворов 39, жителей 187, церковь православная
Населённые местности Московской губернии 1913 года
Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Дер. Дубна (Богородское тож)19810½31Земское училище, имение Зернова.
Имение Д. Н. Зернова, при с-це Дубне187Московско-Курская железная дорога, станция Лопасня. 9½—
Имение "Сосенки" при с. Дубне, владение Ф. Е. Шнейдера208Московско-Курская железная дорога, станция Лопасня. 10½—Камера Земского Начальника 1-го участка.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
22304Дубнасело55°07'с.ш.37°19'в.д.N-37-027
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
46784000301с Дубнасело