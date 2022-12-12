село Дубна, село Дубна, Чехов, Московская область (на 2019) — Familio

Дубна

Чехов, Московская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Московская губерния, Серпуховский уезд
5493Богородская (Дубна), с. вл.при рч. Вашке.239268086Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Московская губерния, Серпуховский уезд, Бадеевская волость
1256. Дубны (Богородское), село бывшее владельческое, при речке Уньковке, дворов 39, жителей 187, церковь православная

Населённые местности Московской губернии 1913 года

Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Серпуховской уезд, Бадеевская волость
Дер. Дубна (Богородское тож)19810½31Земское училище, имение Зернова.
Имение Д. Н. Зернова, при с-це Дубне187Московско-Курская железная дорога, станция Лопасня. 9½
Имение "Сосенки" при с. Дубне, владение Ф. Е. Шнейдера208Московско-Курская железная дорога, станция Лопасня. 10½Камера Земского Начальника 1-го участка.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Московская область, город областного подчинения Чехов
22304Дубнасело55°07'с.ш.37°19'в.д.N-37-027

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Московская область, Чехов
46784000301с Дубнасело
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